Støre vurderer å ta mer av regningen for koronafravær

innenriks

Arbeidsgiverorganisasjonene Spekter, Virke, NHO og KS sendte mandag et brev til regjeringen der de ber om at ordningen med en arbeidsgiverperiode på tre dager ved koronarelatert sykefravær gjeninnføres.

«Mange virksomheter opplever nå en kraftig økning i sykefraværet. Dette skaper utfordringer med å sikre nok arbeidskraft på jobb og øker arbeidsgivers kostnader ved sykefravær betydelig», heter det i brevet.

– Jeg har merket meg dette. Vi skal vurdere det nøye, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til NTB.

Vil beskytte arbeidsfolk

Det handler om å sørge for at arbeidsplassene er trygge, og om bedriftene tåler en ny ekstrabelastning, slår Støre fast.

– Jeg er opptatt av at arbeidsfolk skal beskyttes, hvis det blir høyt fravær, og det går ut over arbeidsplassene. Så dette innspillet tar vi med oss og vil vurdere om det er noe vi anser det er nødvendig å komme med.

– Men vi har ikke fattet et vedtak ennå. Vi må se det opp mot utviklingen i smitte- og fraværstall, understreker han.

Halvannet år

I nesten halvannet år, fra 16. mars i fjor til 1. oktober i år, var perioden arbeidsgivere må dekke arbeidstakernes lønn ved koronarelatert sykefravær, kortet ned fra 16 til tre dager.

Men samtidig med at tiltaket opphørte, skjøt smittetallene igjen til værs.

I tillegg skaper den svært smittsomme omikronvarianten ny bekymring.

Tirsdag, samme dag som Støre redegjorde for regjeringens oppdaterte koronastrategi for Stortinget, ble det meldt om tre mistenkte omikron-tilfeller i Ullensaker.

Ifølge organisasjonene støttes oppfordringen om kortere arbeidsgiverperiode av LO, Unio, YS og Akademikerne.

Står ikke på pengene

Det er så langt ikke klart når det vil komme et vedtak fra regjeringen. I sin redegjørelse i Stortinget nevnte ikke Støre saken med et ord.

Men Støre sier til NTB at det ikke er pengene det står på.

– Norge har økonomiske muskler til å sørge for at vi ivaretar helsa i befolkningen. Når det er utfordringer av denne karakteren, så tar fellesskapet regningen, sier han.

I sin nye koronastrategi satser Støre og regjeringen først og fremst på å få vaksinert flest mulig med en tredje dose. Målet er å få vaksinert alle over 65 år før jul, og alle over 45 til påske.

Marsjordre

Tirsdag fikk kommunene en klar marsjordre om å få opp vaksinetakten. Ambisjonen er å sette 400.000 vaksinedoser i uka.

Det betyr blant annet at kommunene må bygge opp igjen vaksinesentrene som er tatt ned siden september, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) til NTB.

– Vi forskriftsfester nå et lavterskeltilbud, og det betyr at de må bygge opp igjen kapasiteten. De får dekket sine utgifter til det, sier hun.

I tillegg strammes det inn på reglene for karantene og isolasjon, samt at det innføres en nasjonal anbefaling om bruk av munnbind på kjøpesentre og butikker, i kollektivtrafikken og i møte med helsetjenesten.

Tiltakstrøtthet

Både Støre og Kjerkol understreker at det har vært svært viktig å finne en balanse mellom treffsikre tiltak som kan sørge for at helsevesenet ikke blir overbelastet, og samtidig unngå nye nedstenginger.

Trass i omfattende tiltakstrøtthet tror Støre at folk vil slutte opp om de nye tiltakene.

– Jeg har erfart at nordmenn følger godt med på dette og er flinke til å etterleve råd, sier han.

Som tidligere kan de som bryter reglene for karantene og isolasjon straffes med bøter på opptil 10.000 kroner.

(©NTB)