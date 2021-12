Oslo kommune om omikron: Smittesporing kan ta tid

innenriks

Det har vært et større utbrudd i Frogner bydel i Oslo. Bydelsoverlegen i Frogner mistenker at 30–40 personer er smittet av omikronvarianten etter et julebord avholdt av solenergiselskapet Scatec.

Kommunen venter at det vil komme flere smittetilfeller framover. Utbruddet og det at det er mange som skal følges opp, gjør at smittesporingen går sakte.

– De med mistanke om smitte med omikron er fulgt opp av smitteteam etter gjeldende regler. Det er viktig å holde seg hjemme om man er syk, ta en koronatest om man har symptomer eller blir bedt om å ta en test av kommunen, og bruke munnbind på kollektivtrafikken, i taxi, på kjøpesentre og i køer til teststasjonen, forteller smittevernoverlege i Oslo Frode Hagen.

