Nesna får ikke egen høgskole – underlegges Nord universitet

– Nesna fortsetter som en del av Nord universitet. Nord universitet vil lyse ut studieplassene, organisere tilbudet, og det er Nord universitet sine lærerkrefter og faglige system som skal ivareta dette, sier høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) til VG.

Studieplasser innen lærerutdanning og førskolelærerutdanning skal utlyses allerede til våren, og studiene starter neste høst. Målet er å dekke læreretterspørselen i Nord-Norge.

– Blir lurt på nytt

Borten Moe går ikke med på at løsningen er et løftebrudd, og mener det er en veldig god løsning. Det er ikke aksjonistene på Nesna enige i.

– Jeg opplever at vi holder på å bli lurt på nytt, og at Hurdalsplattformen ikke er verdt papiret det er skrevet på. Vi føler oss brukt. Det står i Hurdalsplattformen at man skal gjenskape en fullverdig høyere utdanningsinstitusjon, sier Jenny Myklebust, som har ledet folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland.

Kan bli flere utdanninger på Nesna

Regjeringen skal videre se på mulighetene for andre utdanningstilbud i dialog med kommunen, fylkeskommunen og næringslivet, opplyser Kunnskapsdepartementet.

Styret ved Nord universitet vedtok i 2019 å legge ned Campus Nesna. Det har siden vært et stort folkelig engasjement for å sikre høyere utdanning der, og det har vært viktig for regjeringen å få på plass en løsning raskt, ifølge Borten Moe.

– Fremover ser vi mange spennende muligheter for Nesna. Vi vil blant annet vurdere å etablere et nasjonalt senter som skal få en viktig rolle i å utvikle distriktsbasert høyere utdanning og forskning for hele landet, sier han.

– Eieren bestemmer

Styreleder Øyvind Fylling-Jensen ved Nord universitet sier at han forventer og forutsetter et konstruktivt og godt samarbeid med alle interessenter.

– Regjeringen gjennom Kunnskapsdepartementet er vår eier, og det er nå en gang slik at det er eier som bestemmer. Vi må se fremover og være kreative. Det er kun gjennom konstruktiv samhandling og dialog vi sammen kan sikre en god og langsiktig løsning for Nesna, sier han.

Styret skal behandle rammene for oppfølgingen i styremøtet 9. desember.

