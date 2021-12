NTNU-styret behandler omstridt oppsigelsessak

innenriks

NTNU-rektor Anne Borg mener Eikrem bør avskjediges. Dette skjer etter at ansettelsesutvalget ved fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap tidligere i år vedtok å avskjedige Eikrem. Eikrems advokat klaget beslutningen inn for fakultetets ansettelsesråd, som opprettholdt vedtaket.

– Det finnes ikke noe grunnlag for avskjed. Vi er uenige om faktum i saken, sier Eikrem til Aftenposten.

Om NTNU-styret opprettholder avskjedigelsen, må Eikrem slutte i sin stilling umiddelbart.

– Hvis det blir vedtatt, så tar jeg det videre til retten, sier han.

Bakgrunnen for saken er blant annet artikler publisert i Filter Nyheter i februar i fjor. Her hevder flere anonyme kilder at Eikrem har hatt en hemmelig Facebook-konto der han skal ha ytret seg fremmedfiendtlig.

I oktober i fjor ble Filter Nyheter felt for brudd på god presseskikk for to av artiklene som Pressens Faglige Utvalg mente var i strid med Vær varsom-plakatens punkt 3.2.

Jussprofessor Olav Torvund ved Universitetet i Oslo sier han mener at det er feil av NTNU å legge vekt på ytringene på de anonyme Facebook-profilene. Han tror NTNU har en dårlig sak om den havner i retten.

– Terskelen for avskjedigelse er veldig høy. Uansett om det er ham, så har han skrevet under pseudonym. Det har ikke noe med hans stilling å gjøre, sier han til Aftenposten.

