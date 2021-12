Aftenposten: Eva Kristin Hansen sendte reiseregninger som beviste at hun eide hus i Ski

innenriks

Hansen har hele tiden avvist å ha gjort noe galt. Hun har forklart at hun vekslet mellom å bo i Ski, i pendlerboligen i Oslo og på hybelen i Trondheim, der hun var folkeregistrert. Men Hansens reiseregninger viser at Stortinget kunne ha oppdaget at hun disponerte en bolig i Ski, skriver Aftenposten.

Avisen har fått innsyn i samtlige av Hansens reiser fra 2014 til og med 2017. Det samme året hun sa fra seg pendlerboligen. Det er 116 reiser totalt. I samme periode har hun reist 21 ganger til og fra boligen hun eide i Ski. Stortinget har dekket reiseutgiftene. Dermed har administrasjonen på Stortinget i flere år hatt informasjon som kunne avdekket at hun ikke skulle hatt pendlerbolig.

Stortingsdirektør Marianne Andreassen opplyser at administrasjonen i denne perioden behandlet cirka 15.000 reiseregninger i året.

– Ved kontroll av den enkelte reiseregning er det ikke utført kryssjekk mot hvem som har hatt pendlerbolig, skriver hun i en epost.

Advokat John Christian Elden svarer på vegne av Eva Kristin Hansen.

– Hun mener alle reiseregninger er fylt ut slik de skal se ut. Det eneste som er noe uklart per i dag, etter gjennomgang av alle regningene, er en sum på 780 kroner for fire dager på en reise i 2014 der vi ikke lenger kan finne dokumentasjonen, sier han.

