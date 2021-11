Vernepliktig soldat skadd under skyteøvelse på Mågerø i Færder

innenriks

– Det er snakk om at en vernepliktig soldat er blitt skadd under en skyteøvelse på Mågerø. Per nå er det snakk om en politisak. De må gjøre sin etterforskning før vi kommenterer noe omkring hendelsesforløp og skadeomfang, sier kommunikasjonssjef Ole Christian Emaus ved Forsvarets operative hovedkvarter til NTB.

Sørøst politidistrikt skriver at soldaten er fraktet til sykehus for behandling og at det er iverksatt etterforskning av hendelsen.,

Til NTB opplyser politistasjonssjef Øystein Holt i Tønsberg at skadeomfanget og hendelsesforløpet er ukjent.

– Vi vet ikke om det er alvorlig, vi venter på tilbakemelding fra sykehuset, opplyser han.

Hendelsen skjedde på Mågerø. Emaus beskriver området som et kystnært øvingsområde som Forsvaret bruker.

(©NTB)