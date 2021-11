Tre mistenkte omikron-tilfeller i Ullensaker kommune

innenriks

Kommuneoverlege Einar Kristian Borud sier til kanalen at kommunen foreløpig ikke har fått svar på sekvenseringen av testene.

Han opplyser at kommunen velger å sekvensere testene fordi de mistenker omikronsmitte. Å sekvensere et slikt prøvesvar kan ta flere dager.

Oslo lufthavn ligger i Ullensaker kommune, men det er ikke sagt noe om hvorvidt prøvene som er sendt til sekvensering, kommer fra reisende som har ankommet Norge fra utlandet.

Helsedirektoratet definerer mistenkte tilfeller som:

* Personer som tester positivt etter ankomst til Norge direkte fra eller via mellomlandinger fra ett av de åtte landene sør i sørlige Afrika.

* Husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære til en person som er bekreftet smittet med omikron og som tester positivt.

* Andre som tester positivt og hvor sekvensering ikke påviser deltavarianten.

Omikron-varianten har ført til bekymring globalt etter at det fredag ble kjent at mutasjonen har spredt seg raskt i flere land i det sørlige Afrika. Man antar at omikronvarianten er mer smittsom enn deltavarianten, men det har også kommet meldinger om at den gir mindre alvorlig sykdom.