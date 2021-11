Solberg kritiserer regjeringens innreiseregler

innenriks

Det er positivt at regjeringen har kommet med nye innreiserestriksjoner som følge av omikronvarianten, sa Solberg i Stortinget tirsdag.

– Samtidig registrerer jeg at regjeringen holder fast ved fjerningen av innreiserestriksjoner som trådte i kraft natt til fredag, også for Sør-Afrika og landene rundt, sa hun.

Dette er ifølge Helsedirektoratet en politisk vurdering, påpekte Solberg.

Hun er også kritisk til at regjeringen i liten grad pålegger enkelte grupper karantenehotell, men mener de lener seg på tillitsbaserte ordninger.

– Jeg har lyst til å minne om at vi har erfaringer om at tillitsbaserte ordninger ikke ga den effekten at folk fulgte godt nok opp, sa hun.

Solberg understreket også at regjeringen bør redegjøre for hvorfor de ikke følger helsemyndighetenes råd.

– I dag innfører man nasjonale råd som Helsedirektoratet ga for tre uker siden, sa hun.

(©NTB)