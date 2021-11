innenriks

Det bekrefter pressevakt Solveig Jacobsen på UNN overfor Nordlys.

Nå har til sammen ni personer dødd som følge av koronaviruset siden pandemien startet for snart to år siden. Sju av disse mistet livet på UNN i Tromsø etter 22. oktober, da det første dødsfallet inntraff i høst. De to første dødsfallene inntraff helt i starten av pandemien.

Elleve personer er nå innlagt med koronavirus på UNN i Tromsø.

(©NTB)