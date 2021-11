Regjeringen innfører flere omikron-tiltak

innenriks

Helsemyndighetene mener det bare er et tidsspørsmål før varianten blir bekreftet også her i landet. Regjeringen vil forsøke å begrense og forsinke spredningen ved å innføre flere tiltak:

* Isolasjonstiden forlenges fra fem til sju dager hvis det er grunn til å tro at du er smittet av omikron.

* Husstandsmedlemmer og andre nære personer må være i smittekarantene i ti dager. Den siste tiden har det vært unntak for alle som har vært fullvaksinert eller som selv har vært smittet det siste året.

* Det innføres testplikt for nærkontakter. To PCR-tester – den første så snart som mulig, den andre mellom dag tre og sju.

* Nærkontakten skal også om mulig unngå nærkontakt med andre personer fram til første negative test.

* Alle tiltakene gjelder for alle – uansett vaksinasjonsstatus.

* Tiltaket opphører hvis det viser seg at smitten ikke skyldes virusvarianten omikron.

– Det er sannsynlig at den nye omikronvarianten er mer smittsom enn deltavarianten. Erfaringen fra koronapandemien så langt er at virusvarianter med økt smittsomhet vil spre seg til alle land, inkludert til Norge, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) i en pressemelding.

– Må ha høyt tempo i vaksinering

Det var fredag at det ble kjent at den nye, trolig svært smittsomme omikronvarianten av koronaviruset har spredt seg raskt i det sørlige Afrika.

Siden da har smitten blitt bekreftet i en rekke europeiske land, og norske helsemyndigheter mener det er sannsynlig at vi også vil få bekreftede tilfeller av varianten i Norge. Smitte ble i helgen påvist i Danmark, Tyskland og Nederland.

– Den nye virusvarianten understreker behovet for et høyt tempo i vaksineringen med første og andre dose til alle som ikke har fått dem, og oppfriskningsdose til dem som skal ha den. Vaksinearbeidet må prioriteres, sier Kjerkol.

– Neppe nedstengning

Tiltakene fra regjeringen bygger på og samsvarer med Helsedirektoratets plan for respons mot omikronvarianten. I tillegg til tiltakene som er listet opp av Helsedepartementet, anbefaler Helsedirektoratet at det innføres et mer offensivt og utvidet smittesporingsregime.

Helsedirektør Bjørn Guldvog tror vi står foran en situasjon med innføring av nye smitteverntiltak, men at det trolig ikke går mot full nedstengning.

– I den situasjonen vi er i nå, vil munnbind kunne være et effektivt tiltak, spesielt i områder med mye smitte og hvor det er vanskelig å holde avstand, sier Guldvog til TV 2.

Spørsmålet er om tiltaket skal gjelde for hele landet, eller om det skal målrettes mer for enkelte regioner. Dette blir en avveining, påpeker han.

– Men det er ikke konkludert ennå. Det er regjeringen som beslutter dette, sier helsedirektøren.

Støre redegjør tirsdag

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) vil tirsdag legge fram en redegjørelse for Stortinget om koronasituasjonen og regjeringens plan for å håndtere omikronvarianten.

I forkant av møtet skal helseminister Ingvild Kjerkol ha et digitalt møte med alle kommunene, samt statsforvalterne, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Utvalgte kommuner med høyt smittetrykk skal diskutere situasjonen lokalt, og Kjerkol skal orientere om håndteringen på nasjonalt nivå.

Guldvog sier at helsemyndighetene ser for seg at det blir råd og anbefalinger framover, men at det også kan bli aktuelt med noen påbud. Det vil bli nærmere avklaring i løpet av de nærmeste ukene.

Han sier de ikke har foreslått full nedstengning, og at vi på ingen måte er i 12. mars-modus.

– Men vi ønsker å treffe tiltak som gjør at vi ikke kommer dit.