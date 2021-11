Oljekonflikter settes på vent i budsjettenighet

innenriks

I stedet skyver de tre partiene konfliktene om oljepolitikk foran seg i budsjettavtalen.

I enigheten kommer det fram at det ikke skal utlyses noen ordinær konsesjonsrunde i 2022. Dermed settes spørsmålet om 26. konsesjonsrunde på vent.

I tillegg går de to regjeringspartiene Ap og Sp med på å utrede SVs forslag om å innføre en omstillingsavgift på olje og gass. Dette skal inngå i en større utredning av en klimaavtale med petroleumsbransjen der det skal settes et utslippstak for sektoren.

Det er likevel klart at CO2-avgiften skal økes med 28 prosent på sokkelen.