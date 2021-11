Koronapress på helsevesenet bekymrer flere

innenriks

I uken som gikk sa sju av ti nordmenn, 71 prosent, at de har tillit til at de vil få tilstrekkelig behandling av helsevesenet om de skulle bli smittet av koronaviruset. 15 prosent har ikke tillit til dette, viser tall fra Norsk koronamonitor fra Opinion.

Tilliten er nå 6 prosentpoeng under gjennomsnittet for pandemien.

– Selv om folk flest fortsatt har høy tillit til å få behandling i helsevesenet, er tilliten på sitt laveste nivå siden mars i fjor, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

En av tre nordmenn sier de er bekymret for å bli smittet. Det er en økning på 5 prosentpoeng fra oktober. Samtidig oppgir 56 prosent at de er bekymret for at noen i familien blir smittet. Det er 13 prosentpoeng flere enn i oktober.

Folkehelseinstituttet skriver i sin risikorapport søndag at den nye varianten trolig er mer smittsom, men at det ikke er sannsynlig at den fører til mer alvorlig sykdom. Det er fortsatt uvisst om vaksinene beskytter like godt mot den.

Innledende studier tyder på at omikron-varianten kan gi økt fare for at folk som allerede har hatt korona, får viruset igjen, opplyste WHO søndag.

Tirsdag skal statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) orientere Stortinget om koronasituasjonen.

