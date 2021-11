Halvparten av de eldre har ikke fått tredje vaksinedose

innenriks

Helsemyndighetene har bedt kommunene få opp tempoet når det gjelder tredjedosevaksinering. Hvis ikke, rekker de ikke målet om å vaksinere alle over 65 med en oppfriskningsdose før jul.

– Kommunene er klar over at tredje dose til de eldre og første dose til de uvaksinerte voksne har høyeste prioritet nå. Både Folkehelseinstituttet og helseministeren har gitt klar beskjed om dette, sier FHI-overlege Preben Aavitsland til NTB.

Halv million i kø

I Norge finnes det 965.742 personer som er 65 år eller eldre. Til nå har nesten 460.000, eller 47,6 prosent, fått tredje dose, viser ferske tall fra Folkehelseinstituttet (FHI) som NTB har fått tilgang til.

Det betyr at det fortsatt står rundt 500.000 personer fra 65 år og oppover i denne vaksinekøen.

Tredjedosevaksinering er regnet som viktig for å kunne bremse et eventuelt utbrudd av den nye omikronvarianten.

Trusselen fra omikronvarianten understreker behovet for et høyt tempo i vaksineringen, heter det i et faglig råd fra Helsedirektoratet som ble offentliggjort mandag.

– Må øke tempoet

– Kommunene må øke tempoet betydelig de kommende ukene, skriver Helsedirektoratet, som anbefaler at man prioriterer vaksinering foran utvidet smittesporing dersom kapasiteten er begrenset.

Tredjedosevaksineringen skjøt først fart i begynnelsen av november.

Så langt har under én av tre, 30,7 prosent, i aldersgruppa 65–74 år fått en oppfriskningsdose. I aldersgruppene 75–84 år og 85+ er andelen som har fått en tredje dose, henholdsvis 69,7 og 67,3 prosent.

Også statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har gitt kommunene klar beskjed om å fortsette vaksineringen med full styrke.

– Det viktigste er å gi tredje dose til dem over 65 år, etter det må de fortsette med dem ned til 45 år, sa Støre fredag.

– Nølende

Men trass i at det ikke er noen mangel på vaksiner, har oppslutningen om tredje dose vært litt mer nølende, ifølge Aavitsland.

– Men vi regner med at det ordner seg etter hvert. Kommunene har ganske god kapasitet til å vaksinere, men det varierer litt mellom kommuner, og det er krevende å skaffe personell, sier han.

Noen kommuner har også tatt ned sine store vaksinasjonssentre, men disse er nå rigget opp igjen, opplyser FHI-overlegen.

Han mener kommunene bør kunne rekke å vaksinere alle de eldre før jul og viser til at det de to siste ukene er gitt over 250.000 tredjedoser til denne gruppa.

– Det er absolutt realistisk å få gitt alle i aldersgruppa 65 år og mer som ønsker det, den tredje dosen før jul, slår han fast.

FHI har kortet ned den anbefalte tiden mellom andre og tredje dose fra seks til fem måneder.

– Dermed skulle de aller fleste over 65 år være klar for tredje dose, sier Aavitsland.

