Høyesterett avviser anken fra Stendi

innenriks

Dermed blir det millionerstatning på omsorgsarbeiderne, skriver VG.

– Det var veldig deilig å knuse dem på denne måten, sier Oskar Wilhelmsen, som er blant dem som gikk til sak mot Stendi (tidligere Aleris) for ulovlige arbeidsforhold, til avisen.

Lagmannsretten ga 22 omsorgsarbeidere i Stendi medhold i at de hele tiden har vært arbeidstakere, til tross for at de har blitt behandlet som oppdragstakere eller selvstendig næringsdrivende.

Stendi ble videre dømt til å betale omsorgsarbeiderne om lag 24,1 millioner kroner pluss betydelige forsinkelsesrenter og til å betale sakskostnader på rundt 17,5 millioner kroner.

(©NTB)