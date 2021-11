Regjeringen innfører innreisetiltak fra flere land i Afrika

innenriks

Varianten, som går under betegnelsen B. 1.1.529, har ført til at EU-kommisjonen har foreslått stans i flytrafikken fra land sør i Afrika. Storbritannia, Italia og Tyskland har allerede innført dette.

Nå følger Norge etter, opplyser statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i et intervju med NRK.

– Alle som kommer fra disse landene må i karantene, slik at vi kan kontroll på at de ikke tar meg seg smitte inn, sier statsministeren til NRK.

Han legger til at det betyr at reisende må på karantenehotell, men at de kan teste seg ut av karantenen.

Verdens helseorganisasjon (WHO) gikk tidligere fredag ettermiddag ut og advarte mot rask innføring av nye reiserestriksjoner på grunn av virusvarianten.