Nakstad: Ny virusvariant ikke nødvendigvis farligere

Virusvarianten ser ut til å ha tatt over for deltavarianten i Sør-Afrika.

– Det innebærer ikke nødvendigvis at du blir mer syk, eller at vaksinen ikke virker. Men man er litt bekymret for om vaksinen er like effektiv, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Han forklarer det med at endringer på tuppen av piggproteinet gjør det vanskelig for antistoffer å feste seg.

– Dette er en variant som er blitt kartlagt best i Sør-Afrika, hvor den har spredd seg, særlig blant studenter. I løpet av 14 dager vil man ha kartlagt dette enda bedre og kan si noe mer om det, sier Nakstad til NRK.

