Helsedirektoratet om ny virusvariant: Fare for at vi rykker tilbake til start

innenriks

Helsedirektoratet opplyser at det kan ta flere uker før vi får god kunnskap om hvor god beskyttelse vaksinene gir mot den nye varianten, som har fått navnet omikron.

– Helsedirektoratet erfarer at eksperter er svært bekymret for den nye varianten. I verste fall kan vi havne i en situasjon der tilgjengelige vaksiner i liten grad beskytter mot alvorlig sykdom («tilbake til start»), skriver direktoratet i sitt faglige grunnlag til regjeringen.

Direktoratet advarer mot at det vil ta betydelig tid å utvikle, produsere og distribuere vaksiner som er oppdatert til å stå imot en ny variant.

– Risikopotensialet i viruset, rask spredning, mulighet for alvorlig sykdom og for nedsatt vaksineeffekt pga. mange mutasjoner gir potensielt høy risiko for alvorlig sykdom hos mange personer, skriver direktoratet.

(©NTB)