Dagfinn Høybråten: – Ingen må bli overrasket over det som nå skjer

innenriks

Den nye virusvarianten, som har minst 30 mutasjoner i spike-proteinet, har ført til at EU-kommisjonen har foreslått stans i flytrafikken fra land sør i Afrika. Storbritannia, Italia og Tyskland har allerede innført dette.

Høybråten i Kirkens Nødhjelp mener at det som har skjedd, er at de rike landene har vært utrolig trege til å dele vaksiner og finansiere vaksiner til lavinntektsland. Dermed kan nye virusvarianter lettere utvikle seg.

– Fasiten i dag er at 5 prosent av befolkningen i lavinntektslandene er vaksinert, samtidig som det er satt over 7 milliarder doser, altså flere enn det er mennesker på jorda, sier han.

– Ingen må bli overrasket over det som nå skjer. Det er en varslet utvikling, sier han videre.

Vil ha midlertidig unntak i patentreglene

Det er imidlertid ikke for sent å gjøre noe, mener Høybråten. Det er fortsatt mulig å få fart på fordelingen av doser til fattige land. Man kan bevilge penger, rute doser man ikke har bruk for til disse landene, og man kan gi dem en tidligere kølapp hos vaksineprodusentene.

– Til uka er det også et veldig viktig møte i Verdens handelsorganisasjon (WTO), der skal midlertidige unntak fra patentreglene diskuteres, sier han, og ber Norge om å få fortgang i prosessen.

Det er India og Sør-Afrika som har lagt fram forslaget, som støttes av over 100 land. Blant disse landene er ikke Norge, men det er Norge som leder forhandlingene i WTOs TRIPS-råd.

Norsk Folkehjelps generalsekretær Henriette Killi Westhrin mener Norge er i en unik posisjon og bør bruke all politisk tyngde på å få med EU med Tyskland i spissen, Sveits og Storbritannia på et patentunntak.

– Vi er i en pandemi som ikke er over, vi ser at dette er ikke over før vi får slutt på den groteske ulikheten i tilgang på vaksiner og medisinsk utstyr mot covid-19, sier Westhrin.

Risikerer pandemibumerang

Også Norad har lenge fryktet en ny virusvariant fra et fattig land med liten vaksinedekning. Nå ber Norad-sjef Bård Vegar Solhjell Norge og andre rike land gi bort flere vaksiner og tenke globalt.

– Tenker vi ikke globalt, risikerer vi å få pandemien tilbake som en bumerang fra fattige land, sier han.

Solhjell trekker fram at Norge har gjort mye til nå, både direkte støtte til innkjøp og rettferdig distribusjon til fattige land, og donert mange vaksiner, men ber myndighetene tenke seg om før det settes i gang brede, store programmer med tredjedosevaksinering. Han understreker imidlertid at det kan finnes unntak for sårbare grupper.

– Vi bør tenke oss svært nøye om før vi gjør akkurat det. Det bør andre rike land også gjøre.

(©NTB)