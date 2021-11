Liv Køltzow vant hedersprisen under Bragepris-utdelingen

innenriks

– Hedersprisvinneren, som også må kunne karakteriseres som viljesterk og egenrådig, har i bok etter bok utvist stor språklig bevissthet og psykologisk innsikt. Forfatterskapet representerer særegne bidrag til norsk litteratur og har en åpenbar plass i norsk litteraturhistorie, sa juryen før det ble kunngjort at nettopp Liv Køltzow fikk Brages hederspris 2021.

76-åringen tilhørte kretsen rundt litteraturtidsskriftet Profil på 1960-tallet. Hun debuterte i 1970 med novellesamlingen «Øyet i treet». I 1972 kom hennes første roman, «Hvem bestemmer over Bjørg og Unni?».

I 1992 nådde hun bredt ut med biografien «Den unge Amalie Skram», og i 1997 mottok hun Brageprisen for romanen «Verden forsvinner». Hun har i alle år vært en flittig dagbokskriver. Et utvalg av dagboksnotatene ble utgitt i år, av anmeldere omtalt som «en perle for alle som interesserer seg for forholdet mellom kunst og liv».

– Årets hedersprisvinner har sagt at det å lese en roman er en forholdsvis enkel handling, mens å forklare hva man har lest faktisk er vanskelig. Vanskelig er det også å gjengi kort forfatterskapet til hedersprisvinneren, og det fordi det finnes så mange innganger til det. Selv har forfatteren uttalt at det er to temaer som går igjen, og det er tiden og bevisstheten.

Brages hederspris tildeles en person eller institusjon som i kraft av sin gjerning som forfatter, oversetter eller i en annen rolle har bidratt til å øke utbredelsen av eller forståelsen for litteratur, eller til å høyne kvaliteten på norsk skriftkultur.

