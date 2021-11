FHI: Barn over fem år med alvorlig sykdom vil bli tilbudt koronavaksine

innenriks

– Begrunnelsen er at selv om sannsynligheten for alvorlig koronasykdom hos barn og unge er svært lav, kan enkelte barn og ungdom med særlig alvorlige grunnsykdommer likevel ha nytte av vaksine mot covid-19, opplyser assisterende direktør Geir Bukholm i FHI til NTB.

Han påpeker at dette er en liten gruppe barn som har svært alvorlig sykdom fra før, slik som blant annet kreft, alvorlig immunsvikt og medfødte syndromer.

Ifølge FHI er det anslått at det dreier seg om inntil 3.000 barn i aldersgruppen fem-elleve år som nå vil tilbys koronavaksine.

Tilbys mindre dose enn voksne

Overlege Margrethe Greve-Isdahl i FHI viser til at godkjenningen er basert på en studie der barna fikk en mindre dose – en tredel – av den dosen som gis til voksne og ungdom over tolv år.

– Vaksinen fra Biontech/Pfizer viser i denne studien at den er effektiv også i en redusert dose tilpasset barn, og at den da i mindre grad gir bivirkninger som for eksempel feber. Det er viktig at produsentene har utviklet en egnet dose for denne aldersgruppen, sier Greve-Isdahl.

I samarbeid med Norsk barnelegeforening vil FHI nå videre utrede om man også skal tilby vaksine til alle øvrige barn over fem år, opplyser Bukholm.

EMA anbefaler

Torsdag ble det kjent at Det europeiske legemiddelverket (EMA) anbefaler godkjennelse av Pfizer/Biontechs koronavaksine for barn i alder fem til elleve år.

Det er første gang EMA har godkjent en covid-19-vaksine for bruk hos små barn.

Etter å ha vurdert fakta og en studie med over 2.000 barn, kom EMA fram til at vaksinen er omtrent 90 prosent effektiv for å forhindre koronasykdom med symptomer hos små barn.

De sier at to doser kan gis til barn med tre ukers mellomrom.

Frakt starter i desember

Pfizer/Biontech søkte om å få godkjent sin koronavaksine for barn ned til fem år for noen måneder siden. Nå gjenstår det kun at EU-kommisjonen offisielt sier ja eller nei. EMAs innstilling blir vanligvis fulgt.

Tykslands helseminister Jens Spahn har tidligere sagt at transport av vaksiner for små barn rundt i EU vil starte 20. desember.

Dermed kan flere barneskoleelever nå få vaksinen, midt under en ny koronasmittebølge som herjer i Europa. Noen land har allerede begynt å vaksinere små barn.

Norge med på vurdering

Fra før er vaksinen godkjent til bruk i Europa på barn og voksne over tolv år.

Fagdirektør for vaksiner i Legemiddelverket, Svein Rune Andersen, sier til NTB at de har vært med på denne vurderingen i det europeiske nettverket.

– Vi har sett på dataene og ser at barn kan ha nytte av vaksine, men det er klart at sykdomsbyrden hos friske barn er ganske lav. Derfor vil barn som har underliggende sykdommer som gir høy risiko for alvorlig covid-19, ha særlig stor nytte av å få en slik vaksine, sier han.

– Det vil ta noen uker før vi har barnedoser i Norge, men så snart dette er tilgjengelig, vil det bli et tilbud til de barna som har alvorlige grunnsykdommer. Vaksinen kan være et viktig hjelpemiddel for at disse skal få tilbake en normal hverdag, påpeker Greve-Isdahl.

(©NTB)