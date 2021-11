innenriks

Det får NTB opplyst av Oslo kommune.

Dermed nærmer hovedstaden seg rekord for antall smittede for et døgn. Smittetoppen i Oslo var 30. august i år med 680 tilfeller på et døgn.

Til sammen er 65.576 Oslo-borgere registrert smittet siden mars i fjor.

(©NTB)