Oslo anbefaler munnbindbruk

– Folk må putte munnbindet tilbake i vesker og jakker igjen. Da beskytter du deg selv og andre, sa Johansen da han orienterte bystyret om koronasituasjonen onsdag ettermiddag.

Han påpekte at munnbindet også er en viktig påminnelse for oss alle om at pandemien ikke er over.

Johansen fortalte også at kommunen vurderer de praktiske og juridiske sidene ved et eventuelt koronapass i Oslo.

– Kan gjøre stor skade

– Det kan bli innført. Men det er veldig viktig å være klar over følgende: det er ikke mulig å innføre koronapass uten samtidig å innføre inngripende tiltak som koronapasset kan gi oss fritak fra. Slik er loven. Så må vi også vurdere de etiske sidene, sier byrådslederen.

Inntil videre velger imidlertid Oslo å avstå fra å innføre omfattende inngripende tiltak.

– Vi må kombinere et åpent samfunn med nødvendige tiltak for å holde kontrollen over situasjonen. Alle som bor i Oslo, kjenner prisen for inngripende tiltak. Gjør vi mer enn det som er nødvendig og forholdsmessig, kan det gjøre stor skade, sier byrådslederen.

Uforutsigbart

Han påpekte at man visste at økt smitte ville være en konsekvens av et åpent samfunn.

– Ingenting tyder på at vi blir kvitt korona med det første. Ikke engang med en vaksinedekning på nesten 90 prosent har fått det til. Men hvis det er noe denne pandemien har vist oss, så er det hvor uforutsigbart den er, sier han.

Johansen kunne også opplyse om at kollektivselskapene igjen vil begynne med å åpne dørene automatisk, slik at folk slipper å trykke på knappene.