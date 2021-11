innenriks

To NRK-journalister som var i Qatar i forbindelse med dekning av fotball-VM som arrangeres der neste år, satt to døgn i arresten før de ble løslatt.

– Det er et uholdbart angrep på pressefriheten at myndighetene i Qatar hindrer våre kolleger i å vise fram et bredt bilde av hva som skjer i landet, sier NJ-leder Dag Idar Tryggestad.

– Arrestasjonen av NRK-journalistene Halvor Ekeland og Lokman Ghorbani lover svært dårlig for det kommende idrettsarrangementet, sier Tryggestad.

(©NTB)