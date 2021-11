Hansen: – Jeg ble i realiteten avsatt som stortingspresident

innenriks

Hansen gikk etter å ha beklaget at hun hadde brutt pendlerboligreglene. Hun antok da at hun var under politietterforskning, men senere har hennes advokat, John Christian Elden, fått bekreftet at hun ikke har status som mistenkt på nåværende tidspunkt.

– Jeg ble i realiteten avsatt som stortingspresident da Stortingets direktør konkluderte med at jeg hadde brutt regelverket rundt pendlerboliger i perioden 2014–2017, og statsadvokaten fulgte opp med å beordre etterforskning, skriver Hansen i en tekstmelding til NRK.

– Jeg følte meg tvunget, selvfølgelig, til å beklage dette. Jeg mener selv jeg har fulgt regelverket til punkt og prikke, fortsetter hun.

(©NTB)