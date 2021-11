Far gjorde utviklingshemmet datter gravid – aktor ber om nesten fem års fengsel

innenriks

Mannen i 60-årene står i Vestre Innlandet tingrett tiltalt for seksuelle overgrep mot datteren, som hadde diagnosen lettere psykisk utviklingshemming.

Ifølge NRK mener aktor at mannen begikk overgrep mot datteren i sju år. Han gjorde datteren gravid og skal ifølge tiltalen fortsatt overgrepene også etter at datteren hadde født deres felles barn.

I sin sluttprosedyre onsdag ba aktor Ellen Malmberg retten om å dømme mannen til fengsel i fire år og ti måneder, melder NRK.

–Vi mener han gikk metodisk til verks og utnyttet hennes sårbare sider. Slik skaffet han seg sex med datteren. Hun var sjanseløs. Det er hjerteskjærende, sa Malmberg i retten onsdag.

Ifølge NRK har faren i retten hevdet at det var datteren som ønsket et barn, og at han skulle hjelpe henne med det. Han har erkjent delvis straffskyld.

Mannens forsvarer har så langt ikke ønsket å kommentere saken.

Onsdag skal også forsvarer og bistandsadvokat komme med sine påstander.

I tiltalen blir det lagt til grunn at den fornærmede kvinnen hadde diagnosen lettere utviklingshemming. Diagnosen ble senere tatt bort.

(©NTB)