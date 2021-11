innenriks

Vedtaket kom etter flere timers debatt i bystyret onsdag. Byrådsleder Roger Valhammer stilte kabinettsspørsmål, og kunngjorde like etter vedtaket at byrådet trekker seg.

– Da tar jeg konsekvensen av det, og meddeler herved at jeg og byrådet vil gå av, sier byrådsleder Valhammer ifølge Bergens Tidende.

Han påpeker at dersom nye sonderinger i bystyret vil ende på at et flertall peker på ham som byrådsleder, vil han være villig til å bli byrådsleder igjen.