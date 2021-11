1 av 5 småbedrifter frykter pandemikonkurs

innenriks

Tallene kommer fram i en undersøkelse blant SMB Norges medlemsbedrifter.

SMB Norge, som er en interesseorganisasjon for små og mellomstore bedrifter, skriver i en pressemelding at selv om arbeidsledigheten faller og pilene tilsynelatende peker oppover i norsk økonomi, ser virkeligheten annerledes ut for mange av landets små og mellomstore bedrifter.

Hver femte bedrift svarer at faren for konkurs eller avvikling fortsatt er til stede. Undersøkelsen viser også at 55 prosent, vurderer den økonomiske situasjonen som fortsatt svak (24 prosent) eller brukbar (31 prosent).

– Det er altfor tidlig å friskmelde hverdagsnæringslivet og det er direkte misvisende å hevde at krisen allerede er over, sier konstituert administrerende direktør i SMB Norge, Kristin Hofstad.

