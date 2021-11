Politiet: Ikke håp om å finne overlevende etter flyulykken ved Larvik

innenriks

Politiet fikk melding klokken 9.21 fra et vitne som fortalte at et fly var i spinn ned mot bakken. Flyet er lokalisert og det er ikke håp om å finne overlevende etter ulykken.

– Det sier litt om at det er store skader og en alvorlig ulykke, sa Eriksen på en pressebrifing ved 12-tiden.

– Det er hva vi observerer på stedet som tilsier det, sier han.

Han kan ikke bekrefte hvor mange som var om bord i flyet.

På ulykkesstedet er det et kriminalteknisk arbeid med Havarikommisjonen, hundepatruljer og kriminalteknikere som søker etter antatt omkomne og for å finne årsaken til at dette har skjedd.

Politiet jobbet ved 12-tiden med å varsle pårørende.