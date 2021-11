innenriks

En jordfeil rammet både regiontog, lokaltog og flytoget, men klokka 10.17 var togtrafikken i gang igjen.

– Vi beklager at dette har ført til en vanskelig morgen og formiddag for mange togpassasjerer i morgenrushet, skriver Bane Nor på sine nettsider.

De opplyser at det fortsatt vil være store forsinkelser i togtrafikken utover formiddagen.