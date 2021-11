Telenor slår sammen virksomheten i Thailand med storaktør

innenriks

De to har «inngått en avtale om å utforske muligheten til å etablere et nytt telekommunikasjons- og teknologiselskap bestående av True og dtac. Det nye selskapet dannes ved å slå sammen to likeverdige parter, og vil bygge videre på styrkene til de to lokale selskapene med sterk støtte fra sine hovedaksjonærer, heter det i en melding natt til mandag.

– Ledende rolle innen digitalisering

– Vi har opplevd en akselerert digitalisering av det asiatiske samfunnet, og fremover vil både forbrukere og bedrifter forvente mer avanserte produkter og tjenester av høy kvalitet, sier Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor Group.

– Vi tror det nye selskapet kan dra nytte av det digitale skiftet for å støtte Thailands ledende rolle innen digitalisering. Det vil vi gjøre gjennom å ta i bruk globale teknologiske fremskritt og ved å tilby attraktive tjenester og kvalitetsprodukter, fortsetter han.

Dersom transaksjonen godkjennes vil det bli gitt et frivillig tilbud for alle utestående aksjer i dtac og True, etterfulgt av en sammenslåing av selskapene i et nytt selskap, heter det i meldingen.

Vil hente inn inntil 1,8 milliarder

– Vi har gjennom mange år etablert et tett forhold både til Thailand og den asiatiske regionen, og dette samarbeidet vil styrke det ytterligere, sier Jørgen A. Rostrup, konserndirektør i Telenor Group og leder for Telenor Asia.

Han opplyser at det nye selskapet har til hensikt å skaffe finansiering sammen med partnere på 100–200 millioner amerikanske dollar, mellom 900 millioner og 1,8 milliarder norske kroner. Dette skal brukes til å investere i digitale oppstartsselskaper innen nye produkter og tjenester som vil komme thailandske forbrukere til gode, heter det.

– Viktig for Thailands utvikling

Suphachai Chearavanont, konsernsjef i C.P. Group og styreleder i True Corporation, understreker at telekom og teknologi er viktig for Thailands utvikling.

– Som et telekommunikasjons- og teknologiselskap kan vi bidra til å utløse det enorme potensialet til thailandske bedrifter og digitale gründere. Det vil også gjøre at vi kan trekke til oss de beste fra hele verden for å gjøre forretninger i Thailand, sier han.

Børsnoteres i Thailand

Det er avtalt et bytteforhold på 10.221 True-aksjer per dtac-aksje. Alle aksjonærer i dtac og True vil ha valget mellom å delta i tilbudet eller fortsette som aksjonærer i det nye selskapet, som vil være notert på børsen i Thailand, opplyser Telenor.

Partene tar sikte på å sluttføre de nødvendige avtalene innen første kvartal 2022. Transaksjonen skal godkjennes av relevante styrer og aksjonærer. I tillegg må vanlige regulatoriske godkjenninger må på plass.

Partene erkjenner at det ikke er sikkert at transaksjonen blir gjennomført, heter det.

Storaktør

True kontrollerer TrueVisions, som er Thailands største aktør innen kabel-TV, og har samme posisjon som internettleverandør gjennom True Internet, ifølge Wikipedia. Gjennom TrueMove H er selskapet også blant landets største innen mobiltelefoni.

Ifølge E24 oppga True i sin siste kvartalsrapport å ha 32 millioner abonnenter, mens dtac meldte om 19,3 millioner abonnenter.

Charoen Pokphand Group – eller C.P. Group – er landets største privateide selskap og har virksomhet i en rekke sektorer, som eiendom og matvarer.

(©NTB)