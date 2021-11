Politihuset i Stavanger stengt etter leveranse av mistenkelige gjenstander

innenriks

Like før klokka 9 mandag morgen ble det levert mistenkelige gjenstander på politihuset i Stavanger.

Politiet skriver i en pressemelding at de ikke har grunn til å tro at gjenstandene kan være sprengfarlige, men at hovedinngangen og gangstien utenfor er sperret av som et ekstra sikringstiltak.

Gjenstandene befinner seg nå på utsiden av bygget.

– Vi har dialog med Forsvaret, som er på vei for å gjøre en vurdering av gjenstandene og hvordan de skal håndteres videre. Politihuset er ikke evakuert, sier operasjonsleder Jøran Solheim.

Solheim sier til Stavanger Aftenblad, som først omtalte at hovedinngangen var stengt, at en mann kom til politistasjonen med de mistenkelige gjenstandene. Publikum som var inne i politihuset ble sluset ut gjennom garasjen.