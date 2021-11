Oslo kommune ønsker maks tre utleiere av elsparkesykler

innenriks

Kommunen sendte forslag om ny lokal forskrift for utleie av elsparkesykler på høring mandag. Der kommer det fram at kommunen ønsker å redusere antall aktører fra dagens 12 til tre.

– Dette gjør at de aktørene som får tillatelse, kan drive en solid driftsorganisasjon som gjør det lettere å drive seriøst og bærekraftig, og sikre et godt tilbud både for kunder og omgivelsene, sier Sirin Stav, byråd for miljø og samferdsel i en pressemelding.

Det var E24 som skrev om saken først.

Kriterier

I forslaget heter det at antallsbegrensningen på 8.000 små elektriske kjøretøy fortsatt gjelder. I dag er det 12 aktører som driver med kommersiell utleie av elsparkesykler i Oslo. Hver aktør kan ha 667 elsparkesykler til utleie.

– De utleieaktørene som velges ut, vil være de som har mest miljøvennlige løsninger, og som er best egnet til å sikre gode, trygge og fremkommelige byrom. Med tre tilbydere vil vi samtidig ivareta en viss konkurranse om å bli enda bedre på disse områdene, sier Stav.

– Et steg i riktig retning

Voi, som er en av dagens aktører i Oslo, opplyser i en pressemelding at de mener forslaget til ny forskrift er et steg i riktig retning, men at taket på antall elsparkesykler bør heves.

– Oslo-folk ønsker langt flere elsparkesykler enn taket på 8.000. For å imøtekomme dette behovet bør byrådet løfte taket samtidig som det satser på flere dedikerte parkeringsplasser for elsparkesykler. Hvis byrådet vil, kan det gjøres bedre plass til en transportform med hundretusenvis av brukere, uten at det går utover andre gående og andre trafikanter, sier de.

Høringsfristen er 13. desember.

