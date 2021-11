innenriks

Meteorologisk institutt har varslet kuling og snø på fjellovergangene i Sør-Norge mandag, og har sendt ut gult farevarsel for snøfokk.

Statens vegvesen melder på Twitter at fylkesvei 55 over Sognefjellet vil være stengt hele mandag og at det først vil tas en ny vurdering tirsdag morgen klokken 8. Også fylkesvei 51 over Valdresflya vil være stengt hele mandag.

(©NTB)