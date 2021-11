Bufdir: Samvær med barna er i ferd med å bli bedre

innenriks

Ifølge Aftenposten er det for første gang laget retningslinjer for hvordan barnevernet skal vurdere samvær, og disse sendes snart på høring.

Norge har i Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) blitt kritisert for sin praksis for samvær. I en del tilfeller har det vært for lite samvær til at barn kan bli gjenforent med foreldre.

– Denne praksisen er det fylkesnemndene og domstolene som har laget, ikke barnevernet, sier Mari Trommald i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

– Men nå skal barnevernet i kommunene bli bedre til å lage et godt beslutningsgrunnlag for nemndene. Derfor har vi utarbeidet disse retningslinjene, fortsetter hun.

