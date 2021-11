innenriks

Etter at det er overlevert fire skisser til SV, mener Arbeiderpartiet og Senterpartiet at avstanden nå er for stor, skriver NRK.

SVs forhandlingsleder Kari Elisabeth Kaski sier på sin side at SV er uenig i at det er nødvendig å heve forhandlingene opp ett nivå, men sier det får være opp til Lysbakken å svare.