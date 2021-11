Partisekretær spurte ikke Eva Kristin Hansen om pendlerbolig

innenriks

Aps partisekretær Kjersti Stenseng fikk jobben med å sjekke om Eva Kristin Hansen var egnet som stortingspresident. På tross av flere saker om pendlerboliger i pressen, spurte hun ikke om Hansens bosituasjon, skriver Dagens Næringsliv.

Stenseng visste ifølge DN at Eva Kristin Hansen leide et rom hos Trond Giske i Trondheim. Partisekretæren i Ap hadde en samtale med Hansen før en samlet stortingsgruppe i Ap innstilte henne som president 5. oktober. Stenseng bekrefter at hun ikke stilte Hansen spørsmål om bosituasjonen.

– Hansen hadde vært innvalgt på Stortinget siden 2005. Pendlerbolig er et forhold mellom hver enkelt representant og Stortinget, så derfor tok jeg det ikke opp.

– Vi gikk ikke spesifikt inn på hennes bosituasjon, men jeg utfordret henne på om det var forhold som kunne stilles spørsmål ved, sier Stenseng.

I 2014 kjøpte Hansen seg inn i ektemannens bolig i Ski, hvor hun også bodde. Dette er for nært Oslo til å utløse rett på pendlerbolig fra Stortinget. Men i perioden 2014 til 2017 var hun samtidig folkeregistrert i Trondheim, der hun leide en hybel av Trond Giske, og hun fikk derfor gratis pendlerbolig i Oslo.

