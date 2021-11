innenriks

Kommunen har vedtatt å avlyse en rekke planlagte julebord for i overkant av 200 ansatte, melder Stavanger Aftenblad.

Planen var opprinnelig å samle ansatte til julebord 3. desember, men den økende smitten i regionen gjør at det går i vasken.

Direktør for innovasjon og støttetjenester i kommunen, Birger S. Clementsen, sier det gjøres for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, samt i solidaritet med helseorganisasjoner som har avlyst sine julebord på grunn av smitten.

(©NTB)