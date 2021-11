Støre om Hansen: – Enten har du tillit, eller så har du ikke tillit

innenriks

Hansen gikk torsdag av som stortingspresident etter at det ble kjent at politiet åpner etterforskning om mulig misbruk av ordningen med pendlerbolig.

Fram til da hadde Ap-leder Støre stått fast på at han hadde tillit til Hansen. Da hun gikk av, slo han imidlertid fast at dette var riktig av henne.

– Nå er hun representant i stortingsgruppa. Enten har du tillit, eller så har du ikke tillit. Det er rimelig i en rettsstat at man skal kunne få forklare seg. Torsdag kveld møtte hun gruppelederne i Stortinget, og hun har arbeidet med en grundig redegjørelse, sier Støre til NTB på spørsmål om hvorfor han snudde i spørsmålet.

– Inntil redegjørelsen foreligger er det riktig å si at hun hadde vår tillit, men slik saken utviklet seg er det riktig at hun måtte gå, legger han til.

Støre sier Stortinget nå må legge et tydelig og konsekvent løp, som sikrer at regelverket ryddes opp i.

– Det er også viktig at politi og riksrevisjon går gjennom saker som har vært, slik at vi sikrer at vi i fremtiden ikke får eksempler på det vi har sett de siste månedene, sier statsministeren.

Han sier det er menneskelig å gjøre feil, men sier det likevel kan oppstå situasjoner som må ettergås av politiet som straffesaker.

– Nå må Stortinget lage regler som er så tydelige og klare at de ikke kan misforstås, sier Støre.

