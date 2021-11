Over 20 veier stengt i Innlandet

innenriks

– Vi følger situasjonen nøye ettersom forholdene på veinettet endrer seg fort. Dette gjør at antallet stengte veier endrer seg raskt, men i 18.30-tiden fredag kveld har vi over 20 stengte fylkesveier i Innlandet, sier Arne Fredheim, seksjonssjef for drift og vedlikehold i Innlandet fylkeskommune, i en pressemelding.

Både Innlandet fylkeskommune og fylkeskommunens entreprenører jobber for å holde fylkesveinettet oppe, opplyser fylkeskommunen.

– Våre entreprenører er forberedt på å rydde så fort det lar seg gjøre, men av sikkerhetsmessige grunner kan det ta noe tid før opprydningen er ferdig. Vårt mål er at fylkesveiene skal være mest mulig åpne for trafikk samtidig som vi ivaretar sikkerheten for dem som skal gjennomføre ryddearbeidene. Med et stort antall fylkesveier som er stengt, vil det kunne ta noe tid før alle veiene er åpnet igjen, sier Fredheim.

Han ber folk som lurer på om en vei er stengt, om å ringe Statens vegvesens veitrafikksentral på telefon 175 eller sjekke vegvesen.no/trafikk.

