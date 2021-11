Oslo Børs endte i pluss etter solid oppgang fra morgenen

innenriks

Etter en halvtimes handel lå hovedindeksen 1.231,19 poeng, opp 0,9 prosent, men mye av økningen var blitt oppspist ved enden av dagen.

Likevel trosset Oslo Børs oljeprisen. Et fat nordsjøolje ble torsdag ettermiddag omsatt for 78,6 dollar, ned 2,9 prosent.

Mens Equinor-aksjen hadde steget 2,5 prosent en halvtime etter børsstart, var den gått ned 2,8 prosent ved børsslutt. Også Aker BP svingte fra grønt til rødt, og endte ned 1,6 prosent. Det ble økning for de neste to selskapene på listen over de mest omsatte, Norsk Hydro (+2,5 prosent) og Rec Silicon (+6,9).

Den store børsvinneren fredag var MPC Container Ships som gikk opp 15,5 prosent. Havila Shipping var på motsatt ende av pendelen med en nedgang på hele 23,9 prosent.

DNB gikk ned 1,1 prosent, mens Telenor økte med 2,2 prosent.

Fredag morgen presenterte Statistisk sentralbyrå tall for markedsverdien av børsnoterte aksjer registrert i Verdipapirsentralen. I løpet av tredje kvartal i år steg verdien med 4,2 prosent til 6.342 milliarder kroner.

