Helseministeren håper på normal julefeiring

– Vi er innstilt på å følge situasjonen nøye og ikke nøle med tiltak dersom vi tror at det kan ha god effekt. Vi ønsker oss alle en trygg og god jul hvor vi kan samles og være sammen, sier Kjerkol på spørsmål fra Dagbladet om vi kan vente oss en julefeiring uten begrensninger på antallet som samles.

– Vi håper at innstrammingene vi gjør i dag og gjorde i forrige uke – og også at vi får fart på vaksinasjonen særlig for de mest utsatte – kan gjøre at vi kan ha en normal julefeiring. Men vi følger dette fra dag til dag og uke til uke, fortsetter hun.

