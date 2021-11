Virke venter noe nedgang for Black Week

innenriks

Organisasjonens prognoser sier også at folk vil bruke 3,3 milliarder kroner på årets Black Friday, en økning på 25 prosent fra 2020.

– Black Friday er tilbake, men den totale omsetningen vil likevel ligge noe lavere enn i 2019. Det skyldes at færre butikker kommer til å avholde Black Friday og at en del butikker kommer til å spre tilbudene utover i uken, som de gjorde i fjor. Det bidrar til at omsetningen under Black Week fortsatt vil ligge høyt, sier Jarle Hammerstad, leder for handelspolitikk i Virke.

Uke 47

I år faller Black Friday på 26. november, mens Black Week er uke 47.

Ifølge Virkes medlemsundersøkelse kommer færre butikker til å ha Black Friday eller Black Week i år. De to siste årene har 74 prosent av kjedetilknyttede butikker holdt Black Friday/Black Week. I år faller andelen til 64 prosent.

Også frittstående butikker rapporterer om en nedgang, fra 37 prosent de to siste årene til 28 prosent i år.

Tror mange vil være tidlig ute

Likevel spår Virke økt omsetning på Black Friday.

– Vi tror det skyldes at mange forbrukere er oppmerksomme på Black Friday og Black Week og vil benytte seg av tilbudene. På grunn av mange tilbud og tydelige konsepter denne uken handler vi mer, selv i butikker som ikke kjører tilbud. Og mange forbrukere ønsker å være tidlig ute med julehandelen, sier Hammerstad.

Prognosene bygger på tall fra Virke og Kvarud Analyse.

