Stortingspresidenten er åpen for å redegjøre for Stortinget om pendlerboligsaken

innenriks

Det inkluderer å holde en redegjørelse om saken i Stortingssalen, slik flere partier har kommet med krav om.

På spørsmål fra NTB om hun er åpen for å redegjøre for Stortinget, svarer hun at hun først vil diskutere saken med de parlamentariske lederne i Stortinget.

– Jeg er rede til å gjøre hva som helst, men jeg vil snakke med dem først, sier Hansen.

Stortingspresidenten gikk klokka 11 torsdag i møte med de parlamentariske lederne. Hun understreket overfor journalistene at hun ikke hadde noe å melde før hun har snakket med dem.