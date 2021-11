Norske studenter blir stadig mer venstrevridde

innenriks

Det kommer fram en meningsmåling gjennomført av Sentio på vegne av Norsk studentorganisasjon (NSO) og Universitas.

Samtidig har borgerlig side aldri gjort det så dårlig blant studentene sammenlagt med en samlet oppslutning på 28,3 prosent for de fire partiene. Høyre havner på 10,3 prosent, og er like store som Rødt som får 10,3 prosent.

SV-leder Audun Lysbakken, som har støtte fra hver femte student, sier målingen er stor stas og veldig inspirerende.

– Det er mange unge mennesker som er radikale, som ønsker stor forandring, og som er misfornøyde med å bli voksne i et samfunn med økende ulikhet. Også er det ingen tvil om at klimasaken er en sak unge er opptatt av, sier han.

Denne trenden tror Lysbakken også forklarer den generelle økningen i støtte til partier på venstresiden.

– Det er ikke mange år siden det var mye jevnere blant høyre- og venstresiden også blant studentene, mens nå er det en katastrofe for borgerlig side. Det tror jeg gjenspeiler at det er en stemning blant unge mennesker om at man opplever at samfunnet går i feil retning, sier SV-lederen.

Partienes oppslutning:

Ap: 24,6, SV: 19,8, Høyre: 10,4, Rødt: 10,3 Venstre 8,3, MDG 8,0, Senterpartiet 7,2, Frp: 6,9 og KrF: 2,7 prosent.

Undersøkelsen ble gjennomført mellom 5. og 25. oktober i år. 981 studenter deltok.

