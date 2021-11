Meldt kraftig vind i deler av Sør-Norge: – Gå bare ut om du må

innenriks

– Vindkastene kan nå en fart mellom 25 og 30 meter i sekundet, sier statsmeteorolog Håkon Mjelstad ved Meteorologisk institutt til NRK om ekstremværet som er i vente.

Vindkast mellom 25 og 30 meter i sekundet tilsvarer en fart på opp mot 110 kilometer i timen, noe som betyr at det kan være fare for at store trær faller og at løse gjenstander kan fly av gårde.

Den kraftige vinden er ventet tidlig fredag morgen. Oransje nivå er det nest høyeste nivået for vindkast.

– Du bør vurdere grundig i hvilken grad du må utenfor døra, advarer Mjelstad.

De kraftige vindkastene kan også føre til at flere fjelloverganger stenges, spesielt i retning vestlandet.

(©NTB)