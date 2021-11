Gjenåpningen fikk ikke nordmenn i bedre form

innenriks

I november sier 15 prosent av de spurte at de er i bedre fysisk form etter koronautbruddet, mens dobbelt så mange, 30 prosent, oppgir at de er i dårligere form. Resten, omtrent annenhver nordmann, sier at formen er uendret, viser tall fra Norsk koronamonitor fra Opinion.

Tallene har vært overraskende stabile siden august og endret seg ikke etter gjenåpningen av Norge i slutten av september.

– Vår fysiske form virker rett og slett uberørt av at Norge åpnet opp, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

I november sier sju av ti nordmenn at de har trent innendørs eller utendørs den siste uken. Her er det ingen økning etter gjenåpningen, og andelen ligger 3 prosentpoeng under gjennomsnittet for pandemien.

