Vegvesenet prøver ut veistikker av tre

innenriks

Hver høst settes det ut over fire millioner brøytestikker langs norske veier. I dag er omtrent 80 prosent av stikkene laget av plast, mens 20 prosent er laget av bambus, skriver Nationen.

Brøytestikker av resirkulert plast, furu og pil ble i fjor prøvd ut av Statens vegvesen. Disse ble testet langs riksvei 9 Setesdal, E6 Dovrefjell og E6 Fauske, i tillegg til et prøvefelt på Bjorli flyplass i Lesja kommune.

Sjefingeniør i Statens vegvesen, Øystein Larsen, forteller at resultatene fra Vegvesenets forsøk viser at brøytestikker i plast er best i test når det gjelder holdbarhet og synlighet. Furu, pil og bambus har ikke like bra holdbarhet som plast.

Statens vegvesen har også undersøkt hvilke brøytestikker som har lavest klimagassutslipp. Livsløpsanalysen viser at brøytestikker av trematerialer og resirkulert plast har lavest CO2-utslipp.

