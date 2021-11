Fædrelandsvennen: Jan Helge Andersen endrer forklaring etter DNA-funn i Baneheia-saken

innenriks

Ifølge Fædrelandsvennen skal Andersen ha åpnet for denne muligheten i politiavhør i oktober, etter at nye DNA-analyser ikke stemmer overens med hans forklaring om ugjerningene.

Andersen har nektet for å ha utført overgrepene alene. På spørsmål om han kan ha forgrepet seg på begge ofrene, forklarer han ifølge Fædrelandsvennen at han kun husker å ha forgrepet seg på en av dem (Stine Sofie Sørstrønen).

Avisen skriver også at politiet i avhørene opplyser at DNA-funnene på Lena Sløgedal Paulsen kun kan stamme fra Andersen, hans far eller andre personer i farslinjen. Politiet konfronterer også Andersen med hvert av de seks nye DNA-funnene.

Gjentatte ganger svarer Andersen at han enten ikke vet hvordan hans DNA-materiale kan ha havnet der, eller at han ikke lenger husker hvordan eller hvorfor det kan ha blitt avsatt.

Han sier imidlertid flere ganger i avhørene at han i så fall «må ha hatt blackout» hvis dette stemmer, skriver avisen.

Andersens forsvarer, advokat Svein Holden, sier til avisen at han ikke kan kommentere opplysningene fra avhøret eller utviklingen i saken de siste dagene.

Heller ikke Viggo Kristiansens advokat Arvid Sjødin ønsker foreløpig å kommentere innholdet i avhørene.

Det var i 2009 at det ble gjort nye DNA-analyser etter at Kristiansen begjærte saken gjenopptatt. Kristiansen har hele tiden nektet seg skyldig, mens Andersen utpekte ham som hovedmannen.

