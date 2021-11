Ap har fortsatt tillit til Hansen

innenriks

– Det er en krevende sak, sier Aasrud til NTB.

– Hun har vært i god tro og ment at hun har gjort ting riktig. Så viser det seg, for henne som for mange andre, at det har vært uklart hvordan regelverket har vært å forstå, fortsetter hun.

Aasrud bekrefter overfor NTB at Arbeiderpartiet fortsatt har tillit til Hansen som stortingspresident.

– Ja, det har vi. Men det er en situasjon der det er viktig at vi får klargjort reglene.

Bakteppet er avsløringer i Adresseavisen om at hun kan ha fått pendlerbolig av Stortinget i strid med reglene. Hansen bodde fra 2014 sammen med sin mann i Ski utenfor Oslo, men leide samtidig en hybel i Trondheim som hun oppga som adresse. Ski er for nært Stortinget til å gi rett til pendlerbolig.

Først i 2017 meldte Hansen flytting til Ski og sa opp pendlerboligen.

Aasrud sier Hansen orienterte henne onsdag kveld, før Adresseavisen publiserte sin artikkel. De to snakket også sammen torsdag.

– Sånne saker er ikke bra for oss på Stortinget. Jeg skjønner at folk stiller spørsmål ved det, sier Aasrud.