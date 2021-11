428 nye koronasmittede registrert i Oslo siste døgn

innenriks

De siste to ukene er det i snitt blitt registrert 300 nye smittede per dag i hovedstaden.

Smittetallene er høyest i Alna bydel. Her er det et smittetrykk på 1.255 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Deretter følger Søndre Nordstrand og Grorud bydel med henholdsvis 1.208 og 931.

Smittetallene i de hardest rammede bydelene er tre til fire ganger så høye som i bydelene Vestre Aker, Ullern og Nordre Aker, der tallene er lavest.

Smittetoppen i Oslo var 30. august i år med 680 tilfeller på ett døgn.

